Я тебе люблю – Бред Пітт влаштував сюрприз подрузі

Аня Мартинюк 14 квітня 2020, 11:19

56-річний Бред Пітт став учасником шоу IOU Celebrity. Так, він допоміг зробити ремонт для своєї подруги.

Новину передає «Преса України».

Голлівудська зірка Бред Пітт зробив добру справу для своєї давньої подруги-візажиста Жани Блек. Так, актор приєднався до телепередачі IOU Celebrity та разом з Дрю та Джонатаном Скоттом відремонтував будинок Блек.

Колишній чоловік Анджеліни Джолі не тільки вибрав новий стиль будинку, він навіть виконав деякі роботи.

«Вона моя родина, ми як брат і сестра. Вона була тією людиною, яку я так ціную у своєму житті», - зазначив Пітт.

Так, коли Блек покинула свій будинок на три тижні, команда професіоналів взялась перероблювати її будинок у Санта-Моніці. Коли жінка повернулась, вона дуже здивувалась, а дізнавшись, що до цього причетний Бред Пітт, вона емоційно вимовила: «Я люблю тебе».