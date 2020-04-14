У Криму на самоізоляцію не відправлятимуть посадовців

Аня Мартинюк 14 квітня 2020, 09:17

Сергій Аксьонов вирішив, що на самоізоляцію після прибуття на півострів можуть проходити не всі. Привілеї матимуть посадовці.

Новину передає «Преса України».

Так званий голова Криму Сергій Аксьонов дав добро на посилення режиму обмежень на тлі пандемії. Так, кримчанам заборонили відвідувати кладовища та релігійні об'єкти. Тим не менше, заборона носить рекомендаційний характер.

«Рекомендувати громадянам обмежити поїздки, в тому числі з метою туризму, а також утриматися від відвідування релігійних об'єктів; кладовищ, за винятком випадків звернення за оформленням послуг з поховання та участі в похованні», - зазначено у відповідному документі.

Крім того, Аксьонов вирішив не змушувати посадових осіб, які прибувають на півострів, перебувати на двотижневій самоізоляції. Мова йде про посадових осіб територіальних підрозділів федеральних органів виконавчої влади, які прибувають для здійснення посадових повноважень.

Також самоізолюватися не змусять водіїв вантажного транспорту та експедиторів, які доставляють товар. Нагадаємо, у Криму повідомили про 32 випадки зараження коронавірусом.