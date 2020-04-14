Майже половина італійців виступили за вихід з ЄС

Аня Мартинюк 14 квітня 2020, 08:45

Після того, як Італія не отримала допомоги від ЄС на тлі пандемії коронавірусу, жителі країни висловили своє бажання вийти з союзу.

Новину передає «Преса України».

За даними інтернет-видання Europe Elects, більшість громадян Італії підтримують вихід країни з Європейського союзу. Про це свідчать дані останнього опитування, які були проведені 9-10 квітня 2020 року Tecnè Poll.

Так, 51% опитаних відповіли, що не підтримують вихід Італії з ЄС. За даними опитування 23-27 листопада 2018 року, італійців, які підтримують цю ідею, було на 20% менше. Тих, хто підтримує вихід – 49%. Порівняно з попереднім опитуванням, Італексіт підтримують на 20% більше людей. Ще 14% не визначилися.

Ситуацію прокоментував український письменник Анатолій Ульянов.

«Майже половина Італії, яку рятували лікарі з Куби, Венесуели і Китаю, тепер хоче вийти з ЄС. Якщо ми, the people, не зробимо новий універсальний проект, - наприклад, зелений комунізм на акселераціоністскій заквасці, - епоха пізнього капіталізму буде розпадатися на авторитарні націоналістичні замки, де плечі розправлять вже не атланти, а ті сили, яких вони підгодовували в своїй боротьбі за світле декомунізоване майбутнє», - зазначив він.

За даними італійських ЗМІ, такий хід подій обумовлений тим, що на тлі пандемії Італія не отримала допомоги від ЄС. Нагадаємо, станом на 14 квітня в Італії 159,516 випадків коронавірусної інфекції, з них 20,465 смертей та 35,435 пацієнтів, які одужали.