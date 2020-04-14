Берні Сандерс підтримав кандидатуру Джо Байдена

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Соціал-демократ Берні Сандерс вийшов з президентської гонки та підтримав Джо Байдена.
Новину передає «Преса України».
Берні Сандерс, який 8 квітня покинув президентську гонку, підтримав свого нині ексуперника Джо Байдена.
«Я прошу всіх американців, я прошу всіх демократів, я прошу всіх незалежних, я прошу багатьох республіканців об'єднатися в цій кампанії, щоб підтримати вашу [Байдена] кандидатуру, яку я підтримую», - заявив Сандерс.
Тепер Джо Байден єдиний представник Демократичної партії, який боротиметься за крісло президента, так само як республіканець Дональд Трамп. За попередніми даними, 46% опитаних в США готові віддати голос за Байдена. За Трампа нині готові проголосувати 40% респондентів.
Нагадаємо, президентські вибори в США заплановані на 3 листопада.
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