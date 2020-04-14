Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні кількість смертей від COVID-19 наблизилась до 100 осіб - МОЗ
  • 69 смертей від COVID-19 – в Україні оновили статистику
  • На вихідних українців чекає комендантська година

Берні Сандерс підтримав кандидатуру Джо Байдена

Аня Мартинюк 14 квітня 2020, 08:11
Версія для друку
Берні Сандерс підтримав кандидатуру Джо Байдена

Соціал-демократ Берні Сандерс вийшов з президентської гонки та підтримав Джо Байдена.

Новину передає «Преса України».

Берні Сандерс, який 8 квітня покинув президентську гонку, підтримав свого нині ексуперника Джо Байдена.

«Я прошу всіх американців, я прошу всіх демократів, я прошу всіх незалежних, я прошу багатьох республіканців об'єднатися в цій кампанії, щоб підтримати вашу [Байдена] кандидатуру, яку я підтримую», - заявив Сандерс.

Тепер Джо Байден єдиний представник Демократичної партії, який боротиметься за крісло президента, так само як республіканець Дональд Трамп. За попередніми даними, 46% опитаних в США готові віддати голос за Байдена. За Трампа нині готові проголосувати 40% респондентів. 

Нагадаємо, президентські вибори в США заплановані на 3 листопада.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції