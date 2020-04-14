У Криму побільшало хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 14 квітня 2020, 07:35

За даними російських ЗМІ, хворих на смертоносний китайський вірус тепер 32.

Новину передає «Преса України».

Російські ЗМІ повідомили, що в анексованому Криму зафіксовано тепер 32 випадки захворювання на коронавірус. Відповідні статистичні дані навели на сайті Росспоживнагляду по Республіці Крим і Севастополю. Наголошується, що один пацієнт не повідомив про те, що він був за кордоном.

«За результатами епідеміологічного розслідування встановлено, що хворий в період з 25 по 28 березня перебував у відрядженні в Москві, звернувся в медичну організацію з клінічними симптомами ГРВІ, при цьому приховав інформацію про перебування за межами Криму», - наголосили у відомстві.

Коли стан хворого погіршився, він пройшов тест на COVID-19, який показав позитивний результат. РосЗМІ уточнили, що у Криму 23 ввезених випадків та 9 випадків - місцеві. У Севастополі зафіксовано 6 випадків COVID-19.