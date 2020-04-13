В Україні оштрафували трьох священиків

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У Вербну неділю ряд церков прийняли у себе вірян. В результаті декількох священників оштрафували.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 квітня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що в Україні було оштрафовано трьох священників. Причина – скупчення людей у храмах, яке було зафіксовано у минулі вихідні. Як відомо, в Україні пройшла Вербна неділя.
«Про вчорашньому скупченні людей в ряді церков. Безвідповідальність і неповага до людського здоров'я не має до Бога ніякого відношення! Церковникам в 3-х випадках поліцією оформлені адмінштрафи. Ще по 12-ти - матеріали вивчаються. У нас свобода совісті, але майте ж совість!» - заявив Аваков.
Як повідомлялось раніше, УПЦ було запропоновано проводити богослужіння онлайн. Такий хід подій церковникам не сподобався. Зокрема, про це розповів глава інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент. За його словами «Бог живий, а не онлайн».
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