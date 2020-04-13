В Україні понад півтисячі медиків з COVID-19

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В МОЗ заявили, що кількість медичних працівників з COVID-19 зросла до 530 осіб.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 квітня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив на брифінгу. Так, він зробив важливу заяву. За його словами, в Україні 3102 хворих на коронавірус. З них 530 медиків.
Степанов також уточнив, що за останню добу смертоносний китайський вірус виявили у 85 медпрацівників.
«Лабораторно підтверджено методом ПЛР 325 осіб, з них 12 дітей. Госпіталізовано 77 осіб, з них одна дитина і сім медичних працівників. На апарати штучної вентиляції легенів переведені три людини. Одужали вісім чоловік, одна дитина, в тому числі чотири медичних працівника. Повідомляється про 10 померлих», - йшлось у його заяві.
Нагадаємо, загальна кількість смертей в Україні від коронавірусу – 93. За кордоном померли 6 українців. За словами Степанова, в основному померлі – це люди похилого віку та ті, які мали інші хвороби.
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