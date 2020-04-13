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Палаючий Чорнобиль – У зоні відчуження працюють майже 400 рятувальників

Аня Мартинюк 13 квітня 2020, 13:18
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Палаючий Чорнобиль – У зоні відчуження працюють майже 400 рятувальників

За даними ДСНС, рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу у Корогодському лісництві.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 13 квітня, стало відомо, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС триває пожежа. За даними підрозділу ДСНС та співробітників лісової охорони Державного агентства з управління зоною відчуження, вогнище поширилось Корогодським і Денісовецькому лісництвах.

Гасити пожежі відправили майже 400 рятувальників.

«Ситуація в Корогодському лісництві повністю контролюється, залучені всі необхідні сили і засоби: 140 осіб і 30 одиниць техніки, з них від ДСНС понад 90 людей і 20 одиниць техніки. Пожежу ліквідовано», - відзначили рятувальники.

У Денісовецком лісництві працює понад 250 рятувальників та близько 60 одиниць техніки. Також зазначається, що радіаційний фон у Києві та області знаходиться в межах норми.

 

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