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У Китаї попередили про другу хвилю коронавірусу

Аня Мартинюк 13 квітня 2020, 12:46
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У Китаї попередили про другу хвилю коронавірусу

За словами експерта, другу хвилю, яка пройде світом, можна очікувати уже осінню. 

Новину передає «Преса України». 

Глава експертної групи з лікування COVID-19 Чжан Веньхун заявив ЗМІ, що цього річ відбудеться друга хвиля смертоносного китайського вірусу. За його прогнозом, очікувати її варто у листопаді. Тим не менше, він запевнив, що ця хвиля буде значно слабкішою.

Чжан Веньхун, який також є директором інфекційного відділення лікарні «Хуашань» в Шанхаї, додав, що до літа справитися зі спалахом вірусу не вийде, оскільки він буде поширюватися у нових країнах. До слова, наразі COVID-19 зафіксували у 210 країнах.

За словами Веньхун, друга хвиля може бути важкою деяким африканським й американським державам, де медицина розвинена слабо. 

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