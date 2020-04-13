У Китаї попередили про другу хвилю коронавірусу

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За словами експерта, другу хвилю, яка пройде світом, можна очікувати уже осінню.
Новину передає «Преса України».
Глава експертної групи з лікування COVID-19 Чжан Веньхун заявив ЗМІ, що цього річ відбудеться друга хвиля смертоносного китайського вірусу. За його прогнозом, очікувати її варто у листопаді. Тим не менше, він запевнив, що ця хвиля буде значно слабкішою.
Чжан Веньхун, який також є директором інфекційного відділення лікарні «Хуашань» в Шанхаї, додав, що до літа справитися зі спалахом вірусу не вийде, оскільки він буде поширюватися у нових країнах. До слова, наразі COVID-19 зафіксували у 210 країнах.
За словами Веньхун, друга хвиля може бути важкою деяким африканським й американським державам, де медицина розвинена слабо.
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