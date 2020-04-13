Офіційна гривня почала тиждень з незначного зміцнення

Аня Мартинюк 13 квітня 2020, 12:11

З початку тижня гривня відвоювала у провідної іноземної валюти п’ять копійок. Євро тим часом віддало 7 копійок.

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро на 13 квітня. Долар коштує 27,20 грн. Він віддав нацвалюті 5 копійок. Варто зазначити, що зміцнення гривні до долара спостерігається з 30 березня. Євро тим часом коштує 29,56 грн. Днем раніше курс був встановлений на рівні 29,63 грн. Так, європейська валюта віддала офіційній гривні 7 копійок.

Тим часом готівкові курси валют наступні. Купівля долара відбувається за 27,03 грн. Продаж долара відбувається за 27,44 грн. Купівля євро проходить за 29,26 грн, а продаж проходить за 29,97 грн.

До слова, раніше в НБУ заявили, що за підсумком березня міжнародні резерви України становили 24,9 млрд доларів. Так, вони зменшилися на 7,8% та встановились на рівні, який був на початку року.