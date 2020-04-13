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З початку тижня гривня відвоювала у провідної іноземної валюти п’ять копійок. Євро тим часом віддало 7 копійок.
Новину передає «Преса України».
НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро на 13 квітня. Долар коштує 27,20 грн. Він віддав нацвалюті 5 копійок. Варто зазначити, що зміцнення гривні до долара спостерігається з 30 березня. Євро тим часом коштує 29,56 грн. Днем раніше курс був встановлений на рівні 29,63 грн. Так, європейська валюта віддала офіційній гривні 7 копійок.
Тим часом готівкові курси валют наступні. Купівля долара відбувається за 27,03 грн. Продаж долара відбувається за 27,44 грн. Купівля євро проходить за 29,26 грн, а продаж проходить за 29,97 грн.
До слова, раніше в НБУ заявили, що за підсумком березня міжнародні резерви України становили 24,9 млрд доларів. Так, вони зменшилися на 7,8% та встановились на рівні, який був на початку року.
12:11: Офіційна гривня почала тиждень з незначного зміцнення
10:58: Коронавірус у світі – США впевнено лідирують за кількістю хворих
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07:30: З коронавірусом за кордоном – Відомо, скільки українців померло
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