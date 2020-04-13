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Коронавірус у світі – США впевнено лідирують за кількістю хворих

Аня Мартинюк 13 квітня 2020, 10:58
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Коронавірус у світі – США впевнено лідирують за кількістю хворих

Китай, де відбувся спалах коронавірусу, опинився уже на 7 сходинці за кількістю хворих. Також тут найбільше пацієнтів, які одужали.

Новину передає «Преса України». 

За даними порталу Worldometers, станом на 13 квітня у світі зафіксовано 1,853,183 випадки захворювання на коронавірус. Кількість смертей у світі зросла до 114,248. Одужати вдалось 423,625 людям.  

Cмертоносний китайський вірус поширився 210 країнами та територіями. За кількістю хворих США стоять на першому місці – 560,433 особи. Також тут 22,115 смертей та 32,634 людини, які одужали.

Іспанія значно відірвалась від Італії за кількістю хворих. Тут 166,831 випадок інфікування, 17,209 смертей та 62,391 людина, яка одужала. В Італії 156,363 випадки інфікування, 19,899 смертей та 34,211 людей, які одужали.

Китай, де відбувся спалах коронавірусу, 82,160 інфікованих, 3,341 смерть, 77,663 людей, які одужали. Попереду Китаю Франція з  132,591 хворим, Німеччина з 127,854 хворими, Велика Британія з 84,279 хворими.

 

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