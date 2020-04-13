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В Україні очікують близько 3 тисяч смертей від коронавірусу 19:26
За даними МОЗ, в Україні понад три тисячі хворих на коронавірус. Лідерами за кількістю хворих залишаються Чернівецька, Івано-Франківська, Тернопільська області.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 квітня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в країні 3102 випадки захворювання на COVID-19. На жаль, з них 93 летальних випадки. Також 97 людям вдалось одужати.
В МОЗ уточнили, що найбільше випадків захворювання у Києві – 495. Тим часом в області 216 випадків. Лідерами за кількістю хворих також залишаються Чернівецька область, де 462 випадки, Івано-Франківська область, де 300 випадків, Тернопільська область, де 273 випадки.
Миколаївська область, яка найдовше не фіксувала випадків захворювання, наразі має 5 хворих. У Луганській області 3 випадки, у Чернігівській області 9 випадків.
В решті областей країни картина наступна:
Вінницька область — 194.
Волинська область — 78.
Дніпропетровська область — 60.
Донецька область — 11.
Житомирська область — 94.
Закарпатська область — 92.
Запорізька область — 85.
Кіровоградська область — 142.
Львівська область — 124.
Одеська область — 69.
Полтавська область — 25.
Рівненська область — 125.
Сумська область — 74.
Харківська область — 11.
Херсонська область — 31.
Хмельницька область — 22.
Черкаська область — 102.
Тим часом даних з окупованих частин Донецької та Луганської областей, а також Криму у МОЗ немає.
10:58: Коронавірус у світі – США впевнено лідирують за кількістю хворих
10:25: В Україні кількість смертей від COVID-19 наблизилась до 100 осіб - МОЗ
07:30: З коронавірусом за кордоном – Відомо, скільки українців померло
12:19: Аваков заявив про відсутність наміру стати прем'єром України
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