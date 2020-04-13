В Україні кількість смертей від COVID-19 наблизилась до 100 осіб - МОЗ

Аня Мартинюк 13 квітня 2020, 10:25

За даними МОЗ, в Україні понад три тисячі хворих на коронавірус. Лідерами за кількістю хворих залишаються Чернівецька, Івано-Франківська, Тернопільська області.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 квітня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в країні 3102 випадки захворювання на COVID-19. На жаль, з них 93 летальних випадки. Також 97 людям вдалось одужати.

В МОЗ уточнили, що найбільше випадків захворювання у Києві – 495. Тим часом в області 216 випадків. Лідерами за кількістю хворих також залишаються Чернівецька область, де 462 випадки, Івано-Франківська область, де 300 випадків, Тернопільська область, де 273 випадки.

Миколаївська область, яка найдовше не фіксувала випадків захворювання, наразі має 5 хворих. У Луганській області 3 випадки, у Чернігівській області 9 випадків.

В решті областей країни картина наступна:

Вінницька область — 194.

Волинська область — 78.

Дніпропетровська область — 60.

Донецька область — 11.

Житомирська область — 94.

Закарпатська область — 92.

Запорізька область — 85.

Кіровоградська область — 142.

Львівська область — 124.

Одеська область — 69.

Полтавська область — 25.

Рівненська область — 125.

Сумська область — 74.

Харківська область — 11.

Херсонська область — 31.

Хмельницька область — 22.

Черкаська область — 102.

Тим часом даних з окупованих частин Донецької та Луганської областей, а також Криму у МОЗ немає.