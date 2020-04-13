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Кайлі Дженнер підготувала до Великодня нові знімки

Аня Мартинюк 13 квітня 2020, 09:53
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Кайлі Дженнер підготувала до Великодня нові знімки

У США святкують Великдень. Тим часом знаменитість Кайлі Дженнер представила святкові фото.

Новину передає «Преса України». 

Американська зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер представила до Великодня свіжі фото. Як відомо, свято у США припадає на 12 квітня. 22-річна знаменитість постала у прозорій сукні, декількома золотими аксесуарами та золотими кролячими вушками.

Як відомо, знаменитість має 170 прихильників в Інстаграм. Частина з них засипали кумира компліментами.

Як повідомлялось раніше, Кайлі Дженнер вдруге очолила рейтинг Forbes як наймолодша самостворена мільярдерка у світі. Так, вона заробила статки завдяки своєму бренду косметики.

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