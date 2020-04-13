Кайлі Дженнер підготувала до Великодня нові знімки

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У США святкують Великдень. Тим часом знаменитість Кайлі Дженнер представила святкові фото.
Новину передає «Преса України».
Американська зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер представила до Великодня свіжі фото. Як відомо, свято у США припадає на 12 квітня. 22-річна знаменитість постала у прозорій сукні, декількома золотими аксесуарами та золотими кролячими вушками.
Як відомо, знаменитість має 170 прихильників в Інстаграм. Частина з них засипали кумира компліментами.
Як повідомлялось раніше, Кайлі Дженнер вдруге очолила рейтинг Forbes як наймолодша самостворена мільярдерка у світі. Так, вона заробила статки завдяки своєму бренду косметики.
10:58: Коронавірус у світі – США впевнено лідирують за кількістю хворих
10:25: В Україні кількість смертей від COVID-19 наблизилась до 100 осіб - МОЗ
07:30: З коронавірусом за кордоном – Відомо, скільки українців померло
12:19: Аваков заявив про відсутність наміру стати прем'єром України
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