Кайлі Дженнер підготувала до Великодня нові знімки

Аня Мартинюк 13 квітня 2020, 09:53

У США святкують Великдень. Тим часом знаменитість Кайлі Дженнер представила святкові фото.

Новину передає «Преса України».

Американська зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер представила до Великодня свіжі фото. Як відомо, свято у США припадає на 12 квітня. 22-річна знаменитість постала у прозорій сукні, декількома золотими аксесуарами та золотими кролячими вушками.

Як відомо, знаменитість має 170 прихильників в Інстаграм. Частина з них засипали кумира компліментами.

Як повідомлялось раніше, Кайлі Дженнер вдруге очолила рейтинг Forbes як наймолодша самостворена мільярдерка у світі. Так, вона заробила статки завдяки своєму бренду косметики.