Українським водіям роз’яснили, коли носити маску

Аня Мартинюк 13 квітня 2020, 09:18

Представники патрульної служби розповіли, чи потрібно водіям пересуватися на транспортному засобі у масці.

Новину передає «Преса України».

В патрульній поліції відповіли на запитання, яке хвилювало багатьох водіїв: «Чи потрібно вдягати маску в автомобілі?». Так, автоводії можуть не надягати маску в авто, однак якщо його зупинить патрульна поліція, для спілкування з правоохоронцями необхідно вдягнути маску.

Про це розповів прес-секретар патрульної поліції Києва Роман Мартинюк.

«Особистий автомобіль не є громадським місцем, тому в своїй машині можна їхати без маски. Патрульні не мають права зупиняти автомобіль з цієї причини», - розповів він.

За його словами, в особистому транспорті також можна перевозити стільки людей, скільки посадочних місць воно містить. Тобто у легковому авто 3-4 людини плюс водій. Роман Мартинюк уточнив, що для таксистів правила інші, оскільки вони здійснюють регулярні або регулярні перевезення пасажирів.

Так, в таксі може знаходитися не більше двох пасажирів, окрім водія.