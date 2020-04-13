Українським водіям роз’яснили, коли носити маску

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Представники патрульної служби розповіли, чи потрібно водіям пересуватися на транспортному засобі у масці.
Новину передає «Преса України».
В патрульній поліції відповіли на запитання, яке хвилювало багатьох водіїв: «Чи потрібно вдягати маску в автомобілі?». Так, автоводії можуть не надягати маску в авто, однак якщо його зупинить патрульна поліція, для спілкування з правоохоронцями необхідно вдягнути маску.
Про це розповів прес-секретар патрульної поліції Києва Роман Мартинюк.
«Особистий автомобіль не є громадським місцем, тому в своїй машині можна їхати без маски. Патрульні не мають права зупиняти автомобіль з цієї причини», - розповів він.
За його словами, в особистому транспорті також можна перевозити стільки людей, скільки посадочних місць воно містить. Тобто у легковому авто 3-4 людини плюс водій. Роман Мартинюк уточнив, що для таксистів правила інші, оскільки вони здійснюють регулярні або регулярні перевезення пасажирів.
Так, в таксі може знаходитися не більше двох пасажирів, окрім водія.
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