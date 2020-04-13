На Донбасі загинув захисник батьківщини

Аня Мартинюк 13 квітня 2020, 08:37

За даними прес-служби ООС, український захисник загинув у неділю, 12 квітня.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 квітня, у прес-службі Операції об’єднаних сил повідомили, що російські найманці минулої доби обстріляли позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру.

Вогонь відкривався тричі. На жаль, не обійшлось без жертв.

«Противник вів вогонь поблизу сіл Тарамчук, Водяне та Кримське. На жаль, внаслідок обстрілів 12 квітня Україна втратила одного мужнього захисника, ще один воїн отримав бойове ураження», - йдеться у повідомленні.

Відомо, що представники ООС дали ворогу гідну відповідь вогнем. Скільки одиниць живої сили втратив противник, наразі невідомо.

Впродовж 13 квітня російські найманці активності ще не проявляли. Також зазначається, що серед особового складу ООС хворих на коронавірус не зафіксовано.