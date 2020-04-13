Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • 69 смертей від COVID-19 – в Україні оновили статистику
  • На вихідних українців чекає комендантська година
  • В МОЗ оновили статистичні дані щодо COVID-19

На Донбасі загинув захисник батьківщини

Аня Мартинюк 13 квітня 2020, 08:37
Версія для друку
На Донбасі загинув захисник батьківщини

За даними прес-служби ООС, український захисник загинув у неділю, 12 квітня. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 13 квітня, у прес-службі Операції об’єднаних сил повідомили, що російські найманці минулої доби обстріляли позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру. 

Вогонь відкривався тричі. На жаль, не обійшлось без жертв.

«Противник вів вогонь поблизу сіл Тарамчук, Водяне та Кримське. На жаль, внаслідок обстрілів 12 квітня Україна втратила одного мужнього захисника, ще один воїн отримав бойове ураження», - йдеться у повідомленні.

Відомо, що представники ООС дали ворогу гідну відповідь вогнем. Скільки одиниць живої сили втратив противник, наразі невідомо.

Впродовж 13 квітня російські найманці активності ще не проявляли. Також зазначається, що серед особового складу ООС хворих на коронавірус не зафіксовано.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції