УПЦ не привітала ідею переведення «Бога в онлайн»

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В результаті церкви будуть очікувати групи людей на причастя та сповіді.
Новину передає «Преса України».
В Українській православній церкві (УПЦ) висловили свою думку з приводу вимушених заходів на тлі карантину. Мова йде про проведення богослужінь у вигляді онлайн-трансляцій.
Глава інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент заявив, що замінити справжні служби службами онлайн неможливо. В результаті причастя і сповіді проходитимуть у звичному режимі.
«Онлайн-трансляція - це не богослужіння. У нас Бог - Бог живий, а не Бог онлайн. Тому ніколи не можна замінити причастя або сповідь онлайн-трансляцією. Це буде неправильно і нас люди не зрозуміють», - прокоментував митрополит.
Представник УПЦ також відповів на запитання, чому в Україні не прислуховуються до патріарха Кирила, який виступив за те, аби прихожани не навідувались у храми. За його словами, українська церква прислуховується до Блаженнішого Митрополита Онуфрія. Він також нагадав, що збиратися у храмах можна, однак не великими групами людей.
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