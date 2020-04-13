УПЦ не привітала ідею переведення «Бога в онлайн»

Аня Мартинюк 13 квітня 2020, 08:06

В результаті церкви будуть очікувати групи людей на причастя та сповіді.

Новину передає «Преса України».

В Українській православній церкві (УПЦ) висловили свою думку з приводу вимушених заходів на тлі карантину. Мова йде про проведення богослужінь у вигляді онлайн-трансляцій.

Глава інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент заявив, що замінити справжні служби службами онлайн неможливо. В результаті причастя і сповіді проходитимуть у звичному режимі.

«Онлайн-трансляція - це не богослужіння. У нас Бог - Бог живий, а не Бог онлайн. Тому ніколи не можна замінити причастя або сповідь онлайн-трансляцією. Це буде неправильно і нас люди не зрозуміють», - прокоментував митрополит.

Представник УПЦ також відповів на запитання, чому в Україні не прислуховуються до патріарха Кирила, який виступив за те, аби прихожани не навідувались у храми. За його словами, українська церква прислуховується до Блаженнішого Митрополита Онуфрія. Він також нагадав, що збиратися у храмах можна, однак не великими групами людей.