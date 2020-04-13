З коронавірусом за кордоном – Відомо, скільки українців померло

Аня Мартинюк 13 квітня 2020, 07:30

Свіжі статистичні дані привели у прес-службі МЗС. На жаль, за кордоном від COVID-19 померли 6 українців.

Новину передає «Преса України».

За даними МЗС, 170 українців, які перебувають за кордоном, лікуються від COVID-19. Найбільше інфікованих в Італії – 121 особа. Тим часом у Греції таких 22, Іспанії – 5, Німеччині – 4, Австрії – 3, у Португалії – 2, та по одному на Мальті, в Нігерії Бельгії, Нідерландах, Польщі й інших країнах.

На жаль, 6 українців, які перебувають за кордоном, померли. 24 вдалось одужати.

«Одужали: 5 – у Польщі, по 4 – у Домініканській Республіці та Японії, по двоє – в Італії та Нігерії, по одному – у Великій Британії та Північній Ірландії, Єгипті, ОАЕ, Таїланді, Німеччині, Швеції та Швейцарії», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 2777 випадків COVID-19. З них 83 летальні. Також 89 пацієнтам вдалось одужати.