З коронавірусом за кордоном – Відомо, скільки українців померло 07:30
Аваков заявив про відсутність наміру стати прем'єром України 12:19
Сепаратисти на Донбасі звинуватили ЗСУ у вбивстві громадянки України 11:47
69 смертей від COVID-19 – в Україні оновили статистику 10:25
Стало відомо, як поліція реагуватиме на людей в церквах під час Великодня 09:51
Джефф Безос навідався у супермаркет на тлі страйків робітників 08:39
Скорочення видобутку нафти не зупинить крах на ринку – аналітики 08:02
В одній з областей Україні закриють усі магазини та АЗС 07:32
Интересует печать на оракале? Узнайте о ней подробнее! 03:21
В Україні очікують близько 3 тисяч смертей від коронавірусу 19:26
Нью-Йорк не справляється – Кількість смертей від COVID-19 невпинно росте 15:28
Микрокредит на карту во время карантина: что ждет заемщиков 14:40
Свіжі статистичні дані привели у прес-службі МЗС. На жаль, за кордоном від COVID-19 померли 6 українців.
Новину передає «Преса України».
За даними МЗС, 170 українців, які перебувають за кордоном, лікуються від COVID-19. Найбільше інфікованих в Італії – 121 особа. Тим часом у Греції таких 22, Іспанії – 5, Німеччині – 4, Австрії – 3, у Португалії – 2, та по одному на Мальті, в Нігерії Бельгії, Нідерландах, Польщі й інших країнах.
На жаль, 6 українців, які перебувають за кордоном, померли. 24 вдалось одужати.
«Одужали: 5 – у Польщі, по 4 – у Домініканській Республіці та Японії, по двоє – в Італії та Нігерії, по одному – у Великій Британії та Північній Ірландії, Єгипті, ОАЕ, Таїланді, Німеччині, Швеції та Швейцарії», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 2777 випадків COVID-19. З них 83 летальні. Також 89 пацієнтам вдалось одужати.
07:30: З коронавірусом за кордоном – Відомо, скільки українців померло
12:19: Аваков заявив про відсутність наміру стати прем'єром України
11:47: Сепаратисти на Донбасі звинуватили ЗСУ у вбивстві громадянки України
11:09: У Криму 28 випадків COVID-19
10:25: 69 смертей від COVID-19 – в Україні оновили статистику
09:51: Стало відомо, як поліція реагуватиме на людей в церквах під час Великодня
08:39: Джефф Безос навідався у супермаркет на тлі страйків робітників
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.