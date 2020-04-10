Интересует печать на оракале? Узнайте о ней подробнее!

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Оракал – практичный и востребованный материал, который используется для оформления интерьеров, создания рекламных вывесок, украшения поверхностей и не только. По сути это самоклеющаяся пленка, на внешний слой которой нанесен необходимый рисунок, призыв или графическое изображение. Возможным это делает печать на оракале, выполняемая специалистами типографического агентства.
Самоклеющаяся пленка считается одним из наиболее востребованных материалов, используемых для рекламы. Ее применяют при оформлении витрин (информация о скидках, призыв к посещению), транспортных средств (прямое рекламирование бренда), упаковок продукции (касается небольших по размерам стикеров). В последние годы печать на оракале становится все более востребованный и среди людей, не имеющих никакого отношения к рекламе – самоклейка используется для оформления интерьера жилых помещений.
Такая высокая популярность оракула объясняется его износостойкостью, длительным сроком эксплуатации, простым уходом и доступной ценой. Благодаря широким типографическим возможностям, пленку можно оформить совершенно любым способом: будь то обычная надпись оригинальным шрифтом или полноценный рекламный сюжет.
Сегодня печать на оракале в Киеве производится по одной из возможных технологий: цифровая (может быть использована при необходимости создания небольшого тиража) и широкоформатная (предоставляет практически безграничные возможности). Наиболее часто применяется второй тип типографического оформления. Для него характерна более выгодная стоимость, а также возможность воплощения практически любой дизайнерской задумки.
Самоклеющиеся пленки, на которых выполняется непосредственная печать, различаются между собой по нескольким характеристикам:
Именно по данным характеристикам следует выбирать тип материала для печати. Так, для размещения на стеклянной поверхности рекомендуется отдавать предпочтение самоклейке с прозрачной основой. Такой же вариант может быть использован для оформления поверхности с подсветкой. Более подробную консультацию по данному вопросу проведет специалист типографического агентства, которым и будет выполнена печать на оракале (с дальнейшей порезкой полотна на отдельные части).
Самоклейка – универсальный материал, с помощью которого можно оформить практически любую поверхность. Главное – верно оформить дизайн и определиться с техническими характеристиками нужного материла. Положиться в данных вопросах следует на профессионального специалиста.
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