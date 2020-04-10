Интересует печать на оракале? Узнайте о ней подробнее!

zmxn 10 квітня 2020, 03:21

Оракал – практичный и востребованный материал, который используется для оформления интерьеров, создания рекламных вывесок, украшения поверхностей и не только. По сути это самоклеющаяся пленка, на внешний слой которой нанесен необходимый рисунок, призыв или графическое изображение. Возможным это делает печать на оракале, выполняемая специалистами типографического агентства.

Оракал – основной материал для рекламы

Самоклеющаяся пленка считается одним из наиболее востребованных материалов, используемых для рекламы. Ее применяют при оформлении витрин (информация о скидках, призыв к посещению), транспортных средств (прямое рекламирование бренда), упаковок продукции (касается небольших по размерам стикеров). В последние годы печать на оракале становится все более востребованный и среди людей, не имеющих никакого отношения к рекламе – самоклейка используется для оформления интерьера жилых помещений.

Такая высокая популярность оракула объясняется его износостойкостью, длительным сроком эксплуатации, простым уходом и доступной ценой. Благодаря широким типографическим возможностям, пленку можно оформить совершенно любым способом: будь то обычная надпись оригинальным шрифтом или полноценный рекламный сюжет.

Особенности типографического оформления самоклейки

Сегодня печать на оракале в Киеве производится по одной из возможных технологий: цифровая (может быть использована при необходимости создания небольшого тиража) и широкоформатная (предоставляет практически безграничные возможности). Наиболее часто применяется второй тип типографического оформления. Для него характерна более выгодная стоимость, а также возможность воплощения практически любой дизайнерской задумки.

Самоклеющиеся пленки, на которых выполняется непосредственная печать, различаются между собой по нескольким характеристикам:

Тип поверхности: матовый, глянцевый;

Цвет основы: молочной (белый), прозрачный;

Толщина изделия: от 50 мкм до 250 мкм;

Срок службы: от 2 лет до 20 лет.

Именно по данным характеристикам следует выбирать тип материала для печати. Так, для размещения на стеклянной поверхности рекомендуется отдавать предпочтение самоклейке с прозрачной основой. Такой же вариант может быть использован для оформления поверхности с подсветкой. Более подробную консультацию по данному вопросу проведет специалист типографического агентства, которым и будет выполнена печать на оракале (с дальнейшей порезкой полотна на отдельные части).

Самоклейка – универсальный материал, с помощью которого можно оформить практически любую поверхность. Главное – верно оформить дизайн и определиться с техническими характеристиками нужного материла. Положиться в данных вопросах следует на профессионального специалиста.