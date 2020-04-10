Аваков заявив про відсутність наміру стати прем'єром України

Аня Мартинюк 10 квітня 2020, 12:19

Міністр МВС заявив, що чинний голова уряду Денис Шмигаль його влаштовує.

Новину передає «Преса України».

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що уряд збирається скасовувати карантин поетапно. Однак, коли відбудеться вихід з карантину, наразі невідомо.

«Тому, КОЛИ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ КАРАНТИН - вирішимо, пройшовши шлях цілком - а не вивалимося посередині, тому що набридло», - зазначив він.

Він також зауважив, що поширення коронавірусу в Україні одне з «найбільш прийнятних в Європі». Варто зазначити, що інтернет-спільнота поцікавилась у Авакова, чи готується він до прем’єрства на тлі таких подій.

В результаті міністр відповів, що Денис Шмигаль йому подобається.