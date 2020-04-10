Сепаратисти на Донбасі звинуватили ЗСУ у вбивстві громадянки України

Аня Мартинюк 10 квітня 2020, 11:47

Російські контрольовані медіа повідомили про загибель 25-річної громадянки України на Донбасі. Мова йде про Мирославу Воронцову.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 квітня, контрольовані російські ЗМІ повідомили про загибель на Донбасі 25-річної громадянки України Мирослави Воронцової. За попередніми даними, жінці було 25 років. Окупанти зазначили, що вона померла від рук українських захисників батьківщини.

«Мінський Мир. Воронцова Мирослава 25 років. Убита 9 квітня бойовиками ЗСУ саморобною бомбою скинутою з безпілотника. Горлівка ДНР. ГЕНОЦИД ТРИВАЄ», - відзначили у спільноті бойовиків «Зведення від ополчення Новоросії».

Також пропагандистські російські ЗМІ розповсюдили відповідний сюжет.

Так, бойовики, які захищають на Донбасі інтереси Кремля, додали, що у «горлівської мадонни» був український паспорт й не було паспорта «ДНР». Також окупанти додали, що Воронцова не мала дітей.