Сепаратисти на Донбасі звинуватили ЗСУ у вбивстві громадянки України

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Російські контрольовані медіа повідомили про загибель 25-річної громадянки України на Донбасі. Мова йде про Мирославу Воронцову.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 квітня, контрольовані російські ЗМІ повідомили про загибель на Донбасі 25-річної громадянки України Мирослави Воронцової. За попередніми даними, жінці було 25 років. Окупанти зазначили, що вона померла від рук українських захисників батьківщини.
«Мінський Мир. Воронцова Мирослава 25 років. Убита 9 квітня бойовиками ЗСУ саморобною бомбою скинутою з безпілотника. Горлівка ДНР. ГЕНОЦИД ТРИВАЄ», - відзначили у спільноті бойовиків «Зведення від ополчення Новоросії».
Також пропагандистські російські ЗМІ розповсюдили відповідний сюжет.
Так, бойовики, які захищають на Донбасі інтереси Кремля, додали, що у «горлівської мадонни» був український паспорт й не було паспорта «ДНР». Також окупанти додали, що Воронцова не мала дітей.
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