У Криму 28 випадків COVID-19

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Так званий голова Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на півострові зафіксували два нові випадки коронавірусної інфекції. Відомо, що інфіковані прибули з Таїланду.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 квітня, російські ЗМІ повідомили, що в анексованому Криму зафіксували два нові випадки зараження на коронавірус. Про це розповів так званий голова Криму Сергій Аксьонов, виступаючи на засіданні оперативного штабу з протидії поширення COVID-19.
За його словами, коронавірус виявили у громадян, які прибули з Таїланду 28 березня.
«Таким чином, на поточний період в республіці зареєстровано 28 випадків нової коронавірусної інфекції. 21 з них привезені, шість випадків місцеві, з трьох сімейних вогнищ. Семеро людей виписані з інфекційних стаціонарів з одужанням», - уточнив він.
Так, Аксьонов порадив кримчанам та гостям півострова дотримуватися режиму самоізоляції, та не відвідувати громадські місця без необхідності.
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