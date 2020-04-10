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69 смертей від COVID-19 – в Україні оновили статистику

Аня Мартинюк 10 квітня 2020, 10:25
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69 смертей від COVID-19 – в Україні оновили статистику

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні побільшало хворих на коронавірус. Разом з тим збільшилась кількість смертей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 квітня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні побільшало людей з коронавірусом. Таких 2203. На жаль, китайський вірус призвів до 69 летальних випадків. Ще 61 людина одужала. 

«За добу зафіксовано 311 нових випадків», - уточнили в МОЗ.

К столиці України зафіксовано 348 випадків. Тим часом у Київській області — 140 випадків. В Чернівецькій області 366 випадків, в Івано-Франківській області 254 випадки, у Тернопільській області — 196 випадків. 

Жодного випадку не зафіксували у Миколаївській області. Також невідомо, скільки інфікованих на окупованих РФ територіях.

До слова, з початку 2020 року надійшло 8763 повідомлення про підозру на COVID-19.

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