Стало відомо, як поліція реагуватиме на людей в церквах під час Великодня

Аня Мартинюк 10 квітня 2020, 09:51

У святкові великодні дні поліція буде дислокована біля храмів. Відомо, що людей, які вирішать порушити карантин, розганяти не будуть.

Новину передає «Преса України».

Голова Національної поліції України Ігор Клименко попередив, що під час Великодня правоохоронці не виводитимуть людей силою з храмів.

«Сподіваюся, нам всім вистачить терпіння і витримки, щоб не затьмарювати святкові дні інцидентами… Ми ні в якому разі не будемо заходити в храм і тим більше когось звідти виганяти», - зазначив він.

За словами Клименка, поліція, МВС виступають за проведення великодніх служб, однак без великих скупчень людей. Він також нагадав, що священники під час богослужінь можуть бути без масок. Однак вірянам виключень не передбачено.

Голова Нацполіції додав, що поліція знаходитиметься біля церков, щоб забезпечити правопорядок.