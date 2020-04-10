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У Маріупольському порту помітили дельфінів

Аня Мартинюк 10 квітня 2020, 09:17
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У Маріупольському порту помітили дельфінів

Зафіксувати тварин на камеру вдалось очевидцю Олексію Перкову.

Новину передає «Преса України».

Користувач соцмережі Facebook Олексій Перков представив відео, яке було зняте в Маріупольському морському порту. Чоловік став очевидцем повернення у порт невеликих дельфінів. За попередніми даними, тварин тут спостерігають уже декілька днів.

«У вугільній гавані дуже глибоко, глибина досягає восьми метрів, тому у нас їм дуже добре», - прокоментував подію чоловік.

Так, на відео можна побачити трьох невеликих дельфінів, які випливають на поверхню. Тим часом інтернет-спільнота зазначила, що коронавірус пішов на користь дельфінам.

 

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