У Маріупольському порту помітили дельфінів

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Зафіксувати тварин на камеру вдалось очевидцю Олексію Перкову.
Новину передає «Преса України».
Користувач соцмережі Facebook Олексій Перков представив відео, яке було зняте в Маріупольському морському порту. Чоловік став очевидцем повернення у порт невеликих дельфінів. За попередніми даними, тварин тут спостерігають уже декілька днів.
«У вугільній гавані дуже глибоко, глибина досягає восьми метрів, тому у нас їм дуже добре», - прокоментував подію чоловік.
Так, на відео можна побачити трьох невеликих дельфінів, які випливають на поверхню. Тим часом інтернет-спільнота зазначила, що коронавірус пішов на користь дельфінам.
08:39: Джефф Безос навідався у супермаркет на тлі страйків робітників
08:02: Скорочення видобутку нафти не зупинить крах на ринку – аналітики
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