Джефф Безос навідався у супермаркет на тлі страйків робітників

Аня Мартинюк 10 квітня 2020, 08:39

Попри те, що багатій був у масці, працівники впізнали його.

Новину передає «Преса України».

За даними іноземних ЗМІ, багатій Джефф Безос відвідав склад Amazon та супермаркет Whole Foods після страйків працівників, які заявили, що у них погані умови праці на тлі пандемії. Також відомо, що працівники Amazon почали вимагати додаткового захисту, оскільки деякі робітники заразилися коронавірусом.

Раніше Безос завляв, що слідкуватиме за дотримання працівниками умов карантину.

«Якщо працівники порушують правила, вони можуть бути звільнені», - зазначив Безос.

Так, перед тим як увійти в приміщення найбагатший у світі чоловік пройшов перевірку температури.

Попри те, що Безос був у масці, працівники впізнали його. Вони були люб’язні та бажали Безосу хорошого дня.