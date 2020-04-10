Скорочення видобутку нафти не зупинить крах на ринку – аналітики

Аня Мартинюк 10 квітня 2020, 08:02

Ряд аналітиків висловили думку з приводу рішення ОПЕК+ скоротити видобуток нафти. Так, вони вважають, що великих результатів чекати рано.

Новину передає «Преса України».

За даними видання Reuters, члени ОПЕК та інші основні виробники нафти підписали меморандум, в якому вони підтверджують свій намір знизити видобуток чорного золота в травні-червні. А саме на 10 млн барелів на добу. Також передбачене коригування до кінця року.

За словами аналітиків, такі кроки необхідні, однак вони не допоможуть уникнути крах на нафтовому ринку.

Аналітик Джон Кілдуф заявив, що ОПЕК та інші виробники нафти дуже часто розчаровують ринок.

«Їм потрібно було перенести гори, а вони, можливо, перенесли пагорб», - прокоментував він.

Мішель Салден, керівник управління товарами додав в свою чергу, що угода поки що не принесла великої ясності.

Скотт Шелтон, спеціаліст з питань енергетики нагадав, що на ринку уже занадто багато сировини та занадто мало трубопроводів для її переміщення. Також мало покупців.