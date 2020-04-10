В одній з областей Україні закриють усі магазини та АЗС

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Сергій Осадчук вирішив запровадити надзвичайний режим в Чернівецькій області. Діятиме він у найближчі вихідні.
Новину передає «Преса України».
Голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук зробив важливу заяву. На вихідних в області діятиме надзвичайний режим. А саме з 11 квітня 13:00 до 6:00 13 квітня. Це означає, що АЗС не працюватимуть для звичайних мешканців, вони обслуговуватимуть виключно медиків та рятувальні служби Нацполіції. Також не працюватимуть магазини.
Осадчук порекомендував жителям області не покидати своїх домівок.
Нагадаємо, раніше у Чернівецькій області провадили особливий режим в’їзду та виїзду. Причина – пандемія коронавірусу.
08:02: Скорочення видобутку нафти не зупинить крах на ринку – аналітики
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