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В одній з областей Україні закриють усі магазини та АЗС

Аня Мартинюк 10 квітня 2020, 07:32
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В одній з областей Україні закриють усі магазини та АЗС

Сергій Осадчук вирішив запровадити надзвичайний режим в Чернівецькій області. Діятиме він у найближчі вихідні. 

Новину передає «Преса України».

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук зробив важливу заяву. На вихідних в області діятиме надзвичайний режим. А саме з 11 квітня 13:00 до 6:00 13 квітня. Це означає, що АЗС не працюватимуть для звичайних мешканців, вони обслуговуватимуть виключно медиків та рятувальні служби Нацполіції. Також не працюватимуть магазини.

Осадчук порекомендував жителям області не покидати своїх домівок.

Нагадаємо, раніше у Чернівецькій області провадили особливий режим в’їзду та виїзду. Причина – пандемія коронавірусу.

 

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