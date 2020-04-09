В Україні спалюватимуть троянди

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Причина такого ходу подій – карантин та неможливість збути товар.
Новину передає «Преса України».
На тлі вимушеного карантину в Україні різко впав попит на квіти. В результаті тепличний комплекс троянд «Асканія-Флора» зібрався знищити свою продукцію методом спалення. Про це розповів комерційний директор «Асканія-Флора» Віктор Федоренко. За його словами, такої ситуації він не спостерігав впродовж 20 років.
«Наш ринок збуту більш ніж на 90% зосереджений в Україні, а зараз він зменшився до мінімуму, в кілька разів скоротилися відвантаження троянд. За 20 років роботи підприємства ми вперше стикаємося з такою ситуацією. Велика частина готової продукції, на жаль, буде знищена. Ускладнює ситуацію і те, що троянди мають обмежений термін зберігання - всього 7 днів, за цей час квітку обов'язково потрібно продати», - пояснив він.
Так, щоб підтримувати роботу теплиць необхідні кошти. Федоренко додав, що після такого ходу подій не всі тепличні підприємства зможуть відновити роботу після карантину.
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