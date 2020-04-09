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В Україні очікують близько 3 тисяч смертей від коронавірусу

Аня Мартинюк 09 квітня 2020, 19:26
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В Україні очікують близько 3 тисяч смертей від коронавірусу

Українські дослідники визначили дату, коли в країні почнеться спад епідемії. Вони також озвучили невтішну статистику щодо ймовірної кількості хворих та померлих від COVID-19.

Новину передає «Преса України».

За словами українських співробітників Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку, які провели комп'ютерне дослідження, спад епідемії коронавірусу в Україні очікується після 23 квітня. Однак такий прогноз буде можливим якщо люди дотримуватимуться самоізоляції. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Також зазначається, що до 22-23 квітня в країні буде зафіксовано 44-45 тисяч хворих. Ще один невтішний прогноз – близько 3 тисяч людей помруть. Як зазначається, ймовірність такого ходу подій – 60%.

«Прогнозу варто довіряти, так як його автори тиждень тому вирахували, що до 8 квітня в Україні буде 206 нових випадків інфікування. І саме таку цифру оприлюднило МОЗ», - додали журналісти.

Нагадаємо, раніше в МОЗ заявляли, що в Україні пік захворювання на коронавірус припаде на 14-15 квітня.

 

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