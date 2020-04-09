Кім Кардашян представила свіжі фото

Аня Мартинюк 09 квітня 2020, 19:04

49-річна зірка продовжує ділитися сонячними знімками з Багам на тлі пандемії.

Новину передає «Преса України».

Американська телезірка Кім Кардашян представила цікаві знімки. Так, вона продовжує нагадувати шанувальникам про свою колекцію коректуючого одягу SKIMS. Тим не менше, знаменитість разом зі своїм чоловіком не відпочиває, а перебуває у самоізоляції на тлі пандемії.

Знімки були зроблені на Багамах до карантинних заходів.

«У центрі уваги фотографій були її знамениті сідниці, які вона застрахувала на 21 млн доларів у 2014 році», - відзначили журналісти.

Нагадаємо, раніше знаменитість вирішила пожертвувати мільйон доларів сім’ям, які постраждали від коронавірусу.