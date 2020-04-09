Louis Vuitton почав шити маски

Аня Мартинюк 09 квітня 2020, 18:43

Захисні маски будуть безкоштовними. Для їх створення залучать 300 співробітників модного дому.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 квітня, стало відомо, що французький модний будинок Louis Vuitton оголосив про старт виробництва захисних масок. Відомо, що їх шитимуть 300 співробітників в майстернях в Марсазе, Сен-Донате, Сен-Пурсане, Дюси і Сент-Флоренції.

«Будучи важливим французьким будинком, Louis Vuitton збирається провести кілька тисяч масок, які будуть безкоштовно розповсюджуватися в регіоні, щоб захистити тих, хто піддається найбільшому ризику зараження. Це виробництво - результат прекрасного співробітництва з регіональним сектором текстильної промисловості», - прокоментував подію виконавчий директор бренду Майкл Берк.

Тим часом інтернет-спільнота почала жартувати в соцмережі Інстаграм, що маски від Louis Vuitton можуть коштувати тисячу доларів. Інші ж користувачі соцмережі подякували бренду за намагання бути корисним у тяжкий для світу час.