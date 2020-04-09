Louis Vuitton почав шити маски

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Захисні маски будуть безкоштовними. Для їх створення залучать 300 співробітників модного дому.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 квітня, стало відомо, що французький модний будинок Louis Vuitton оголосив про старт виробництва захисних масок. Відомо, що їх шитимуть 300 співробітників в майстернях в Марсазе, Сен-Донате, Сен-Пурсане, Дюси і Сент-Флоренції.
«Будучи важливим французьким будинком, Louis Vuitton збирається провести кілька тисяч масок, які будуть безкоштовно розповсюджуватися в регіоні, щоб захистити тих, хто піддається найбільшому ризику зараження. Це виробництво - результат прекрасного співробітництва з регіональним сектором текстильної промисловості», - прокоментував подію виконавчий директор бренду Майкл Берк.
Тим часом інтернет-спільнота почала жартувати в соцмережі Інстаграм, що маски від Louis Vuitton можуть коштувати тисячу доларів. Інші ж користувачі соцмережі подякували бренду за намагання бути корисним у тяжкий для світу час.
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