Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • На вихідних українців чекає комендантська година
  • В МОЗ оновили статистичні дані щодо COVID-19
  • На тлі пандемії Кремль може віддати Крим Україні

На вихідних українців чекає комендантська година

Аня Мартинюк 09 квітня 2020, 18:07
Версія для друку
На вихідних українців чекає комендантська година

Руслан Марцінків анонсував продовження в Україні карантину та введення комендантської години у трьох областях.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 квітня, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що під час наради з прем’єром Денисом Шмигалем було озвучено рішення продовжити карантин в країні до початку травня. Офіційної дати ще не озвучили.

«Яке це число, не уточнили. Прем'єр-міністр сказав, що карантин буде продовжено», - розповів Марцінків.

Крім того, останній зазначив, що наразі Кабмін оцінює ідею введення в трьох областях комендантської години. А саме на вихідних. Мова йде про Івано-Франківську, Тернопільську, Львівську області. За словами Марцінківа, деталі будуть озвучені 10 квітня.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції