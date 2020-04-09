На вихідних українців чекає комендантська година

Аня Мартинюк 09 квітня 2020, 18:07

Руслан Марцінків анонсував продовження в Україні карантину та введення комендантської години у трьох областях.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 квітня, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що під час наради з прем’єром Денисом Шмигалем було озвучено рішення продовжити карантин в країні до початку травня. Офіційної дати ще не озвучили.

«Яке це число, не уточнили. Прем'єр-міністр сказав, що карантин буде продовжено», - розповів Марцінків.

Крім того, останній зазначив, що наразі Кабмін оцінює ідею введення в трьох областях комендантської години. А саме на вихідних. Мова йде про Івано-Франківську, Тернопільську, Львівську області. За словами Марцінківа, деталі будуть озвучені 10 квітня.