У Луцьку на балконі пострілом поранили неповнолітню

Аня Мартинюк 09 квітня 2020, 17:32

У дівчини травмоване плече. Хто та звідки стріляв, потерпіла не знає.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 квітня, стало відомо, що у Луцьку стався інцидент з 16-річною дівчиною. Так, вона стояла на балконі й в якийсь момент в неї поцілили з пневматичної зброї. Подія мала місце на вулиці Кравчука 8 квітня.

У постраждалої травмоване плече. Зловмисника вона не побачила. Дівчину госпіталізувати. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом хуліганства за ст. 296 ККУ.