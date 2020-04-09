У Луцьку на балконі пострілом поранили неповнолітню

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У дівчини травмоване плече. Хто та звідки стріляв, потерпіла не знає.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 квітня, стало відомо, що у Луцьку стався інцидент з 16-річною дівчиною. Так, вона стояла на балконі й в якийсь момент в неї поцілили з пневматичної зброї. Подія мала місце на вулиці Кравчука 8 квітня.
У постраждалої травмоване плече. Зловмисника вона не побачила. Дівчину госпіталізувати. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом хуліганства за ст. 296 ККУ.
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