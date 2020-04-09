Нью-Йорк не справляється – Кількість смертей від COVID-19 невпинно росте

Аня Мартинюк 09 квітня 2020, 15:28

Хворих людей тримають на вулицях в спеціальних автобусах. Мертвих переміщують в мобільні морги у мішках.

Новину передає «Преса України».

Ситуація з коронавірусом у США не стає кращою. Американські ЗМІ представили серію фото з вулиць Нью-Йорка, де розгорнулись мобільні лікарні та морги. Тривожні фотографії показують, що пацієнтів з COVID-19 тримають в автобусах.

У Нью-Йорку 8 квітня було зафіксовано понад 81 000 випадків захворювання та 4,571 смерть. За 36 годин від вівторка, 7 квітня, до ночі середи, 8 квітня, спостерігалося понад 1000 смертей. Всього у США 435,160 випадків інфікування та 14,797 смертей.

«У Квінс найбільше випадків - 26 204, у Брукліні - 21,580, у Бронкс - 16,419, у Манхеттені - 10 862, у Стейт-Айленд - 5,102 випадки», - відзначили у Департаменті охорони здоров'я та психічної гігієни.

Довідка: Вірус, названий COVID-19, передається від людини до людини за повітряно-крапельним шляхом тобто, коли заражена людина дихає, кашляє або чхає. Він також може поширюватися через забруднені поверхні, такі як ручки дверей або перила. Коронавірусні інфекції мають широкий спектр симптомів, включаючи лихоманку, кашель, задишку і утруднення дихання. Легкі випадки можуть викликати ангіну, головний біль, підвищення температури, кашель або проблеми з диханням. Важкі випадки можуть спричинити пневмонію, важкі гострі респіраторні захворювання, ниркову недостатність та смерть. Симптоми можуть з’являтися через 2-14 днів після зараження.