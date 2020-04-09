Укрпошта доставлятиме українцям освячені паски додому

Аня Мартинюк 09 квітня 2020, 14:48

Послуга буде безкоштовною, однак за паски треба буде заплатити 30 або 50 гривень в залежності від розміру виробу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 квітня, стало відомо, що «Укрпошта» доставлятиме великодні паски додому до українців. Грошів за це не братимуть. Відповідну заяву зробив міністр інфраструктури Владислав Криклій. За його словами, паски будуть уже освячені.

«Великодню карантин не завадить! Освячена пасочка вже з понеділка наступного тижня відправиться в найбільш віддалені куточки України. Замовити безкоштовну доставку пасхального хліба можна на сайті Укрпошти або через контакт-центр до 12 квітня включно. А листоноші або кур'єри будуть приносити паски додому з 13 по 17 квітня в залежності від дати замовлення і населеного пункту», - зазначив він у своєму Telegram-каналі.

Варто зазначити, що вартість паски вагою 300 грам становить 30 гривень, а вагою 500 грам – 50 гривень. Як зазначалось вище, доставка паски буде безкоштовною.