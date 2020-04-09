Вчені показали, як коронавірус поширюється у супермаркеті 14:15
5 смертей за добу – в МОЗ надали свіжі дані щодо коронавірусу 12:33
Наймолодша мільярдерка - Кайлі Дженнер удруге очолила рейтинг Forbes 15:04
Зеленський та Епіфаній обговорили питання святкування Великодня 13:30
Миколаївська область досі без COVID-19 – Відбудуться перевірки 08:41
В Україні дозволили абсолютно нерегульований і дикий ринок землі – ексміністр 08:07
В Україні за тиждень перевірятимуть до 80 тисяч підозр на коронавірус 07:35
Фінські вчені пояснили, чому під час пандемії людям рекомендовано залишатися в дома, а у разі перебування у супермаркеті, варто уникати скупчень.
Новину передає «Преса України».
Вчені Фінляндії з університету Аалто зібрали провели комп'ютерні тести, щоб побачити, як поширюється смертоносний китайський коронавірус. Результати свого дослідження вони вирішили оказати широкій публіці, щоб люди були обережнішими.
Так, вчені змоделювали відео, на якому показано інфіковану людину в супермаркеті, яка кашлянула під час покупок. На відео видно, що з цього моменту супермаркетом поширюється хмара з мікробів, які можуть заразити інших покупців, навіть якщо вони знаходяться в сусідніх рядах магазину.
«Хтось, заражений коронавірусом, може покашляти та піти геть, але потім залишить після себе надзвичайно маленькі частинки аерозолю, що переносять коронавірус. Ця смертоносна хмара зависає у повітрі протягом декількох хвилин», - відзначили вчені.
Джуссі Сан, головний спеціаліст Фінського інституту охорони здоров'я та добробуту, наголосив, що рекомендації ВООЗ щодо дотримання дистанції дійсно важливі.
14:48: Укрпошта доставлятиме українцям освячені паски додому
14:15: Вчені показали, як коронавірус поширюється у супермаркеті
12:33: 5 смертей за добу – в МОЗ надали свіжі дані щодо коронавірусу
15:04: Наймолодша мільярдерка - Кайлі Дженнер удруге очолила рейтинг Forbes
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.