Син Шварценеггера показав спортивні досягнення

Аня Мартинюк 09 квітня 2020, 13:34

Позашлюбний син Арнольда Шварценеггера похизувався мускулами не гіршими, ніж у батька у молодості.

Новину передає «Преса України».

Син Арнольда Шварценеггера, Джозеф Баена, поділився знімком, на якому він позує точно так же, як нині 72-річний батько у молодості. Так, 22-річний бодібілдер продемонстрував гору м’язів.

«Ідеальний час для занять позуванням», - підписав він знімок у соцмережі.

Нагадаємо, Джозеф Баена, позашлюбний син Шварцнеггера та екс-економки Мілдред Баени. У Арнольда Шварцнеггера є ще четверо дітей від колишньої дружини Марії Шрайвер: Кетрін, 29 років, Крістіна, 28 років, Патрік, 26 років, і Крістофер, 22 роки.

Варто зазначити також, що Шварценеггер вигравав конкурс професійних бодібілдерів «Олімпія» шість разів поспіль. А саме у 70-х роках. У 2003 році він став губернатором Каліфорнії.