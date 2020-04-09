Син Шварценеггера показав спортивні досягнення

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Позашлюбний син Арнольда Шварценеггера похизувався мускулами не гіршими, ніж у батька у молодості.
Новину передає «Преса України».
Син Арнольда Шварценеггера, Джозеф Баена, поділився знімком, на якому він позує точно так же, як нині 72-річний батько у молодості. Так, 22-річний бодібілдер продемонстрував гору м’язів.
«Ідеальний час для занять позуванням», - підписав він знімок у соцмережі.
Нагадаємо, Джозеф Баена, позашлюбний син Шварцнеггера та екс-економки Мілдред Баени. У Арнольда Шварцнеггера є ще четверо дітей від колишньої дружини Марії Шрайвер: Кетрін, 29 років, Крістіна, 28 років, Патрік, 26 років, і Крістофер, 22 роки.
Варто зазначити також, що Шварценеггер вигравав конкурс професійних бодібілдерів «Олімпія» шість разів поспіль. А саме у 70-х роках. У 2003 році він став губернатором Каліфорнії.
12:33: 5 смертей за добу – в МОЗ надали свіжі дані щодо коронавірусу
15:04: Наймолодша мільярдерка - Кайлі Дженнер удруге очолила рейтинг Forbes
13:30: Зеленський та Епіфаній обговорили питання святкування Великодня
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