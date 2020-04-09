Українці повертаються додому тисячами

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У Державній прикордонній службі України повідомили, що українці продовжують повертатися на батьківщину на тлі пандемії.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 квітня, у прес-службі ДПСУ повідомили, що на тлі пандемії українці продовжують повертатися на батьківщину. Зокрема, днем раніше додому повернулися 5,6 тис. громадян України.
«За минулу добу з України виїхали 3,6 тис. осіб, з яких половина – українці», - додали у відомстві.
Нагадаємо, на кордонах у приїжджих вимірюють температуру тіла. За попередніми даними, поки підвищеної температури не виявили у жодного українця.
Як повідомлялось раніше, українці, які прибувають з-за кордону, повинні самоізолюватися впродовж двох тижнів аби не наражати на небезпеку інших людей.
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