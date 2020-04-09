Українці повертаються додому тисячами

Аня Мартинюк 09 квітня 2020, 13:06

У Державній прикордонній службі України повідомили, що українці продовжують повертатися на батьківщину на тлі пандемії.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 квітня, у прес-службі ДПСУ повідомили, що на тлі пандемії українці продовжують повертатися на батьківщину. Зокрема, днем раніше додому повернулися 5,6 тис. громадян України.

«За минулу добу з України виїхали 3,6 тис. осіб, з яких половина – українці», - додали у відомстві.

Нагадаємо, на кордонах у приїжджих вимірюють температуру тіла. За попередніми даними, поки підвищеної температури не виявили у жодного українця.

Як повідомлялось раніше, українці, які прибувають з-за кордону, повинні самоізолюватися впродовж двох тижнів аби не наражати на небезпеку інших людей.