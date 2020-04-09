5 смертей за добу – в МОЗ надали свіжі дані щодо коронавірусу

Аня Мартинюк 09 квітня 2020, 12:33

На жаль, кількість хворих на китайський вірус росте. Разом з тим в Україні побільшало летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 квітня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні 1892 випадки COVID-19. З них 57 летальних випадків, 5 людей померли за останню добу. Також 45 людям вдалось одужати.

«В Україні за минулу добу зафіксовано 8 нових випадків захворювання на COVID-19 серед дітей», - також додали у відомстві.

Відомо, що коронавірус активно поширився у Києві – 300 випадків, Чернівецькій – 302 випадки, Івано-Франківській – 218 випадків, Тернопільській області – 169 випадків.

Варто зазначити, що всього в Україні досліджено 20608 зразків хворих та потенційно хворих на коронавірус.