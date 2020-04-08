Наймолодша мільярдерка - Кайлі Дженнер удруге очолила рейтинг Forbes

Аня Мартинюк 08 квітня 2020, 15:04

Ніхто не встиг побити рекорд Кайлі Дженнер, яка стала мільярдеркою в 21 рік.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 квітня, стало відомо, що американська зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер другий рік поспіль очолює рейтинг Forbes як наймолодша самостворена мільярдерка у світі. 22-річна зірка вперше потрапила до рейтингу у березні 2019 року, зайнявши місце 35-річного Марка Цукерберга. Останній, як відомо, самостійно став мільярдером у 23 роки.

«Так, самостворена, незважаючи на велику допомогу своєї знаменитої родини, вона не успадкувала свій бізнес - вона побудувала його», - відзначило видання.

Нагадаємо, наразі Дженнер володіє 49% свого косметичного бізнесу, який оцінюють у 1,2 мільярда доларів. Частку в 51% вона продала у минулому році за 600 мільйонів доларів. Варто зазначити, що Кайлі Дженнер є наймолодшою у сім’ї Кардашян-Дженнер. Вона також є найбагатшою у родині.