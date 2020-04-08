Українців насмішив експонат у музеї Лондона

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Українська інтернет-спільнота звернула увагу на те, що експонат дуже схожий на проросійського політика Віктора Медведчука.
Новину передає «Преса України».
Український блогер, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан представив знімок з музею у Лондоні. На ньому зображено троля, який, за його словами, дуже нагадую політика Віктора Медведчука, який захищає в Україні інтереси Кремля.
«Троль в музеї Лондона. Схожість просто неймовірна. Гадаю що на кого писати не треба», - підписав він знімок у своєму телеграм-каналі.
Інтернет-спільнота тим часом вибухнула коментарями, підтримавши блогера.
«Троль Медвечук», - зазначили в коментарях.
«Судячи з антуражу, то є гоблін з фільму про Гаррі Поттера. Там ще ельф Доббі щось підозріло на Пуціна схожий», - додали у коментарях.
Нагадаємо, Віктор Медведчук входить в українську партію ОПЗЖ. Він є кумом президента РФ Володимира Путіна.
13:30: Зеленський та Епіфаній обговорили питання святкування Великодня
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