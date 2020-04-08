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В Україні відбудуться температурні гірки

Аня Мартинюк 08 квітня 2020, 14:04
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В Україні відбудуться температурні гірки

Синоптик Наталія Діденко розповіла, чого очікувати від погоди у найближчі дні. За її прогнозом, тепло чергуватиметься з холодом. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 8 квітня, синоптик Наталія Діденко розповіла, якою буде погода в країні у найближчі дні. За її прогнозом, 9 квітня стовпчики термометрів покажуть +15+22 градуси вдень. Суху та сонячну погоду зумовить антициклон Loris.

«Вітер переважно південно-західний, невеликий, максимум помірний», - уточнила вона.

За словами Діденко, у столиці найближча ніч буде холодною, +4+7 градусів, а вдень буде до +20 градусів. За прогнозом, 10 квітня холодний атмосферний фронт спровокує дощі та невелике похолодання у західних та північних областях країни. Потім знову потепліє, а з середини місяця, 14-15 квітня, прийде похолодання та дощі. 16 квітня погодні гірки завершаться потеплінням.

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