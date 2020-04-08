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Зеленський та Епіфаній обговорили питання святкування Великодня

Аня Мартинюк 08 квітня 2020, 13:30
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Зеленський та Епіфаній обговорили питання святкування Великодня

Епіфаній наполіг на тому, щоб богослужіння у святкові дні відбувалися. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 8 квітня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з блаженнійшим Митрополитом Епіфанієм. Сторони обговорили питання святкування Великодня в Україні.

У прес-службі Православної церкви України зазначили, що Епіфаній виступив за проведення богослужінь та молитов у великодні дні. Однак вірянам буде запропоновано долучитися до них через трансляції.

«Володимир Зеленський відзначив важливість поєднання зусиль держави та релігійних спільнот, спрямованих на протистояння поширенню коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні до 24 квітня триває карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу. Громадянам країни рекомендовано залишатися дома, а в людних місцях використовувати захисні маски.

 

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