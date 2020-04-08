В Україні 33 важко хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 08 квітня 2020, 13:02

Віктор Ляшко також заявив, що короонавірус виявили у 37 дітей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 квітня, заступник міністра охорони здоров'я і головного санітарного лікаря Віктор Ляшко повідомив, що 33 пацієнти з Covid-19 перебувають у критичному стані. За його словами, «важких» випадків за добу побільшало на 3 особи.

Ляшко уточнив, що у лікарнях перебувають 757 осіб. З них 37 – діти.

«При цьому на амбулаторному лікуванні перебувають 824 людини», - додав чиновник.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Миколаївську область поїде перевірка, оскільки тут не зафіксували жодного випадку поширення вірусу. Нагадаємо також, за даними МОЗ, в Україні зафіксовано 52 смерті від Covid-19.