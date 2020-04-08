В Україні 33 важко хворих на коронавірус

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Віктор Ляшко також заявив, що короонавірус виявили у 37 дітей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 квітня, заступник міністра охорони здоров'я і головного санітарного лікаря Віктор Ляшко повідомив, що 33 пацієнти з Covid-19 перебувають у критичному стані. За його словами, «важких» випадків за добу побільшало на 3 особи.
Ляшко уточнив, що у лікарнях перебувають 757 осіб. З них 37 – діти.
«При цьому на амбулаторному лікуванні перебувають 824 людини», - додав чиновник.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Миколаївську область поїде перевірка, оскільки тут не зафіксували жодного випадку поширення вірусу. Нагадаємо також, за даними МОЗ, в Україні зафіксовано 52 смерті від Covid-19.
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