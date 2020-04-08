У Львові безхатько вбив лідера «Лесик Band»

Миколаївська область досі без COVID-19 – Відбудуться перевірки 08:41
В Україні дозволили абсолютно нерегульований і дикий ринок землі – ексміністр 08:07
В Україні за тиждень перевірятимуть до 80 тисяч підозр на коронавірус 07:35
Екснардеп попередив, що українська земля перейде в одні руки 15:09
В МОЗ порадили українцям відмовитись від розрахунку картками 10:54
«Охматдит» добудований й готується до відкриття – Зеленський 09:45
Надія Бабкіна у комі – Коронавірус застав російську співачку зненацька 09:14
Музикант помер в лікарні. Відомо, що зловмисника уже піймали.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 квітня, стало відомо, що у Львові вбили лідера гурту «Лесик Band» Олександра Дацюка. За попередніми даними, 7 квітня на зупинці його зарізав безхатько. Зловмисник двічі вдарив Дацюка ножем у серце. Смерть музиканта наступила в лікарні.
Дочка Олександра, Христина Дацюк, повідомила про смерть батька у соцмережі.
«Сьогодні трагічно помер наш тато Лесик Дацюк. Від руки якогось покидька. У зв'язку з карантином ми, звичайно, не будемо робити пишного прощання», - зазначила вона.
У прес-службі поліції Львівської області зазначили, що підозрюваного у вбивстві знайшли. За попередніми даними музикант посварився з безхатьком. Останній тепер може сісти за грати на термін від 7 до 15 років.
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.