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У Львові безхатько вбив лідера «Лесик Band»

Аня Мартинюк 08 квітня 2020, 12:42
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У Львові безхатько вбив лідера «Лесик Band»

Музикант помер в лікарні. Відомо, що зловмисника уже піймали.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 8 квітня, стало відомо, що у Львові вбили лідера гурту «Лесик Band»  Олександра Дацюка. За попередніми даними, 7 квітня на зупинці його зарізав безхатько. Зловмисник двічі вдарив Дацюка ножем у серце. Смерть музиканта наступила в лікарні.

Дочка Олександра, Христина Дацюк, повідомила про смерть батька у соцмережі.

«Сьогодні трагічно помер наш тато Лесик Дацюк. Від руки якогось покидька. У зв'язку з карантином ми, звичайно, не будемо робити пишного прощання», - зазначила вона.

У прес-службі поліції Львівської області зазначили, що підозрюваного у вбивстві знайшли. За попередніми даними музикант посварився з безхатьком. Останній тепер може сісти за грати на термін від 7 до 15 років.

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