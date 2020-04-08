В Україні зросли ціни на молочні продукти

Аня Мартинюк 08 квітня 2020, 12:13

В Асоціації виробників молока розповіли, що найбільше здорожчали масло та сир.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 квітня, стало відомо, що у березні значно здорожчали молочні продукти. Про це розповіли Асоціації виробників молока. Так, майже на дев’ять відсотків зросло в ціні вершкове масло та твердий сир. Масло в середньому коштує 225,39 грн/кг.

Тим часом сир «Російський» зріс у ціні до 223,62 грн/кг.

«Середня ціна на молоко питне 2,5% жирності в березні склала 28,45 грн/кг, що на 4,7% вище, ніж в березні минулого року, а за перший квартал поточного року вона зросла на 1% в порівнянні з цінами на кінець минулого року», - зазначили в асоціації.

Відомо, що сметана подорожчала на 7% та коштувала 72,02 грн/кг. Ціни на йогурти піднялись незначно, на 0,4% до 61,64 грн/кг.