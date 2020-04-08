В Україні зросли ціни на молочні продукти

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В Асоціації виробників молока розповіли, що найбільше здорожчали масло та сир.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 квітня, стало відомо, що у березні значно здорожчали молочні продукти. Про це розповіли Асоціації виробників молока. Так, майже на дев’ять відсотків зросло в ціні вершкове масло та твердий сир. Масло в середньому коштує 225,39 грн/кг.
Тим часом сир «Російський» зріс у ціні до 223,62 грн/кг.
«Середня ціна на молоко питне 2,5% жирності в березні склала 28,45 грн/кг, що на 4,7% вище, ніж в березні минулого року, а за перший квартал поточного року вона зросла на 1% в порівнянні з цінами на кінець минулого року», - зазначили в асоціації.
Відомо, що сметана подорожчала на 7% та коштувала 72,02 грн/кг. Ціни на йогурти піднялись незначно, на 0,4% до 61,64 грн/кг.
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