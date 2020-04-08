Роналдінью випустили з в’язниці

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Легандарна зірка футболу перебуватиме разом з братом під домашнім арештом.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 квітня, стало відомо, що легендарний футболіст Роналдінью вийшов на свободу. Тепер володар “Золотого м’яча-2005” знаходитиметься під домашнім арештом. За це він заплатив заставу у розмірі 1,6 мільйона доларів.
Як відомо, 40-річна зірка футболу пробула за гратами в Парагваї трохи більше місяця, а саме 33 дні. Причина, через яку знаменитість потрапила у в’язницю – підробка документів. Так, він разом з братом представив підроблені паспорти в аеропорту Асунсьйона.
Відомо, що Роберто Роналдінью, брат зірки футболу, який також був заарештований, теж перебуватиме під домашнім арештом. Обидва перебуватимуть в готелі.
08:41: Миколаївська область досі без COVID-19 – Відбудуться перевірки
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