Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В МОЗ оновили статистичні дані щодо COVID-19
  • На тлі пандемії Кремль може віддати Крим Україні
  • Коронавірус у світі – Кількість хворих продовжує рости

Роналдінью випустили з в’язниці

Аня Мартинюк 08 квітня 2020, 11:41
Версія для друку
Роналдінью випустили з в’язниці

Легандарна зірка футболу перебуватиме разом з братом під домашнім арештом.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 8 квітня, стало відомо, що легендарний футболіст Роналдінью вийшов на свободу. Тепер володар “Золотого м’яча-2005” знаходитиметься під домашнім арештом. За це він заплатив заставу у розмірі 1,6 мільйона доларів.

Як відомо, 40-річна зірка футболу пробула за гратами в Парагваї трохи більше місяця, а саме 33 дні. Причина, через яку знаменитість потрапила у в’язницю – підробка документів. Так, він разом з братом представив підроблені паспорти в аеропорту Асунсьйона.

Відомо, що Роберто Роналдінью, брат зірки футболу, який також був заарештований, теж перебуватиме під домашнім арештом. Обидва перебуватимуть в готелі.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції