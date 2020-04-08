Дніпро не пускатиме транспорт з інших областей

Аня Мартинюк 08 квітня 2020, 11:10

Керівництво міста Дніпро прийняло рішення не пускати транспорт, який прямує з областей країни. Діятиме обмеження на час карантину.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 квітня, стало відомо, що місто Дніпро на час карантину не прийматиме транспорт з інших областей країни. Відповідну заяву зробили у прес-службі міськради.

Як зазначається у повідомленні, відповідне рішення прийняла спецкомісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

«Виняток тільки для тих транспортних засобів, які залучаються до заходів із життєзабезпечення населення, наприклад, доставка продовольчих товарів. Обмеження вступають в силу 8 квітня і будуть діяти до кінця загальнодержавного карантину, введеного урядом по всій Україні», - уточнили у прес-службі.

Відомо, що контролюватиме в’їзд авто патрульна поліція, Нацгвардія, а також представники ДСНС. Окрім перевірки транспортних засобів вони вимірюватимуть температуру тіла у людей, які прибувають у місто.

До слова, поліція також охоронятиме 21-у інфекційну лікарню в місті. Як повідомлялось раніше, у Дніпропетровській області зафіксований 41 випадок захворювання на коронавірус.