Дніпро не пускатиме транспорт з інших областей

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Керівництво міста Дніпро прийняло рішення не пускати транспорт, який прямує з областей країни. Діятиме обмеження на час карантину.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 квітня, стало відомо, що місто Дніпро на час карантину не прийматиме транспорт з інших областей країни. Відповідну заяву зробили у прес-службі міськради.
Як зазначається у повідомленні, відповідне рішення прийняла спецкомісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
«Виняток тільки для тих транспортних засобів, які залучаються до заходів із життєзабезпечення населення, наприклад, доставка продовольчих товарів. Обмеження вступають в силу 8 квітня і будуть діяти до кінця загальнодержавного карантину, введеного урядом по всій Україні», - уточнили у прес-службі.
Відомо, що контролюватиме в’їзд авто патрульна поліція, Нацгвардія, а також представники ДСНС. Окрім перевірки транспортних засобів вони вимірюватимуть температуру тіла у людей, які прибувають у місто.
До слова, поліція також охоронятиме 21-у інфекційну лікарню в місті. Як повідомлялось раніше, у Дніпропетровській області зафіксований 41 випадок захворювання на коронавірус.
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