В МОЗ оновили статистичні дані щодо COVID-19

Аня Мартинюк 08 квітня 2020, 10:30

На жаль, кількість смертей від коронавірусу в Україні зросла.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 квітня, стало відомо, що в Україні 1668 випадків інфікування COVID-19. Про це повідомили у прес-службі МОЗ. З цього числа 52 летальних випадків, 35 пацієнтів одужало.

«За добу було зафіксовано 206 нових випадків», - розповіли в МОЗ.

Дані з окупованих територій Луганської, Донецької областей та Криму, у МОЗ відсутні. Варто зазначити, що у Миколаївській області не зафіксовано жодного випадку COVID-19. Тим часом картина поширення вірусу іншими областями виглядає наступним чином.

Вінницька область — 89.

Волинська область — 36.

Дніпропетровська область — 41.

Донецька область — 11.

Житомирська область — 21.

Закарпатська область — 43.

Запорізька область — 45.

Івано-Франківська область — 198.

Кіровоградська область — 57.

м. Київ — 256.

Київська область — 120.

Львівська область — 36.

Луганська область — 3.

Одеська область — 32.

Полтавська область — 17.

Рівненська область — 44.

Сумська область — 56.

Тернопільська область — 168.

Харківська область — 5.

Херсонська область — 15.

Хмельницька область — 15.

Чернівецька область — 273.

Черкаська область — 80.

Чернігівська область — 7.

Як повідомлялось раніше, найбільше випадків COVID-19 у США. Тут інфікованих 400,540. Найбільше смертей в Італії - 17,127. У Китаї тим часом найбільше людей, які одужали - 77,279.