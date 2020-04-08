В МОЗ оновили статистичні дані щодо COVID-19

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На жаль, кількість смертей від коронавірусу в Україні зросла.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 квітня, стало відомо, що в Україні 1668 випадків інфікування COVID-19. Про це повідомили у прес-службі МОЗ. З цього числа 52 летальних випадків, 35 пацієнтів одужало.
«За добу було зафіксовано 206 нових випадків», - розповіли в МОЗ.
Дані з окупованих територій Луганської, Донецької областей та Криму, у МОЗ відсутні. Варто зазначити, що у Миколаївській області не зафіксовано жодного випадку COVID-19. Тим часом картина поширення вірусу іншими областями виглядає наступним чином.
Вінницька область — 89.
Волинська область — 36.
Дніпропетровська область — 41.
Донецька область — 11.
Житомирська область — 21.
Закарпатська область — 43.
Запорізька область — 45.
Івано-Франківська область — 198.
Кіровоградська область — 57.
м. Київ — 256.
Київська область — 120.
Львівська область — 36.
Луганська область — 3.
Одеська область — 32.
Полтавська область — 17.
Рівненська область — 44.
Сумська область — 56.
Тернопільська область — 168.
Харківська область — 5.
Херсонська область — 15.
Хмельницька область — 15.
Чернівецька область — 273.
Черкаська область — 80.
Чернігівська область — 7.
Як повідомлялось раніше, найбільше випадків COVID-19 у США. Тут інфікованих 400,540. Найбільше смертей в Італії - 17,127. У Китаї тим часом найбільше людей, які одужали - 77,279.
08:41: Миколаївська область досі без COVID-19 – Відбудуться перевірки
08:07: В Україні дозволили абсолютно нерегульований і дикий ринок землі – ексміністр
07:35: В Україні за тиждень перевірятимуть до 80 тисяч підозр на коронавірус
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