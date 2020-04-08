На тлі пандемії Кремль може віддати Крим Україні

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Колишні посли США заявили, що Україна може використати пандемію коронавірусу не лише для продажу землі, а й для повернення Криму та Донбасу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 квітня, стало відомо, що троє колишніх американських послів в Україні порадили Києву скористатись пандемією для повернення анексованого півострова Крим. Мова йде про Стівена Пайфера, Джона Гербста та Вільяма Тейлора.
Так, посли запропонували Україні чинити тиск на Росію. Про це йдеться у виданні NPR. Як зазначається, на тлі поширення китайського вірусу та падіння цін на нафту США та союзники повинні запропонувати зняття антиросійських санкцій в обмін на припинення конфлікту в Україні.
«Криза коронавірусу може змусити Кремль погодитися», - заявили вони.
Пости вважають, що президент США Дональд Трамп разом з лідерами Німеччини, Франції та України нібито збирається виступити з такою пропозицією. Так, частина санкцій буде знята за вихід з Донбасі, ще частина – за повернення півострова.
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